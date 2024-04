NÚKIB: Počet kybernetických incidentů v ČR se v březnu proti únoru nezměnil

Počet kybernetických incidentů v Česku se v březnu proti únoru podle Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) nezměnil, i za březen jich úřad evidoval 18. Šlo o pátý měsíc v řadě s podprůměrnými hodnotami, kdy průměr za loňský rok je zhruba 22 za měsíc.

Obdobně jako v únoru úřad registroval i jeden kybernetický incident z kategorie významný. NÚKIB o tom dnes informoval na webu.

Podobně jako po celý loňský rok, také v březnu v klasifikaci incidentů dominovala kategorie dostupnosti. Incidenty z této kategorie v roce 2023 tvořily téměř dvě třetiny všech evidovaných. A stejně jako v uplynulých měsících byly vyšší počty incidentů vedoucí k narušení dostupnosti spojeny s DDoS útoky. Při DDoS útoku počítače ovládané hackery zahltí napadený server velkým počtem dotazů a tím ho vyřadí z provozu. Tento způsob patří k jednomu z nejčastěji používaných typů útoků v kybernetické válce paralelní s konfliktem na Ukrajině, kterou napadla ruská armáda předloni v únoru.

Stejně jako v únoru úřad registroval jeden významný kybernetický incident. Zbylých 17 incidentů spadalo do kategorie méně významných. Nejzávažnější je kategorie velmi významný incident, který úřad naposledy evidoval loni v září.

Loni NÚKIB evidoval rekordní počet kybernetických útoků, a to 262. Oproti roku 2022 se 146 útoky to byl skoro dvojnásobek. Příčinou nárůstu byly především opakované vlny DDoS útoků vedené proruskými skupinami hackerů. Počty evidovaných kybernetických incidentů byly „ve vlnách“. V lednu jich úřad evidoval 21, v únoru klesly na 13, ale v březnu jich pak bylo 28. Duben se zase vrátil do podprůměru se 14 evidovanými incidenty. Nadprůměrný byl pak například srpen či říjen, oba měsíce s 27 kybernetickými incidenty. (ČTK)