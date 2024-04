ÚOHS loni uložil za chyby ve veřejných zakázkách víc pokut než předloni

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže loni prošetřil o 71 procent podnětů v oboru veřejných zakázek víc než v roce 2022, zahájil víc správních řízení, vydal víc prvostupňových rozhodnutí a uložil za chyby ve veřejných zakázkách větší množství pokut.

Počet podnětů, které se týkaly veřejných zakázek, se meziročně zvýšil o 397 na 1016. ÚOHS loni zahájil 751 prvostupňových řízení, což je meziročně o 244 víc, a vydal 1863 prvostupňových rozhodnutí, což představuje nárůst o 159. Zvýšil se i počet uložených pokut, a to o 241 na celkových 510. Jejich souhrnná výše dosáhla 13,1 milionu korun, to je o 1,5 milionu víc než souhrn pokut uložených za chyby ve veřejných zakázkách v roce 2022. Vyplývá to z výroční zprávy úřadu zveřejněné na internetových stránkách ÚOHS.

Nejvyšší loni uloženou pokutou byla sankce 2,7 milionu korun pro Karlovarský kraj za uzavření tří smluv na zajištění linkové autobusové dopravy bez soutěže pomocí přímého zadání. Druhou nejvyšší pokutu v oboru veřejných zakázek dostalo brněnské Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie (CKTCH) za to, že nakoupilo léčiva a zdravotnický materiál bez zadávacího řízení.

„Nejčastějším zjištěným pochybením je stále nezákonné nastavení zadávacích podmínek nebo požadavků na prokázání kvalifikace. Velice časté jsou chyby při uveřejňování,“ uvedl úřad.

Rozkladů proti rozhodnutí prvního stupně obdržel loni úřad 156, předseda Petr Mlsna rozhodl o 164 věcech. V 99 případech potvrdil rozhodnutí prvního stupně, v 59 případech bylo rozhodnutí zrušeno a ve 28 případech vráceno k opětovnému posouzení případu. V 31 případech pak předseda po zrušení rozhodnutí správní řízení zastavil.

Krajský soud v Brně loni rozhodl v 50 případech rozhodnutí o veřejných zakázkách, ve 32 případech soud rozhodnutí předsedy ÚOHS potvrdil, v 15 jej zrušil.

Nejvyšší správní soud rozhodl v souvislosti s veřejnými zakázkami o 34 kasačních stížnostech, ve prospěch úřadu to bylo ve 23 případech. (ČTK)