Univerzita Pardubice postupně zavádí další bezpečnostní opatření, která mají studenty a zaměstnance ochránit před případnými hrozbami. Jedním z nich bude kompletní výměna vstupních karet do budov a učeben, dostanou je studenti i zaměstnanci.

ČTK to dnes řekla mluvčí univerzity Martina Macková. V Pardubicích se dnes konalo velké cvičení policie, hasičů a zdravotníků. Policie pacifikovala několik útočníků se zbraní v jedné z univerzitních budov. Cvičení je první od tragické střelby na filozofické fakultě v Praze loni v prosinci.

„Od ledna jsme s policejními experty řešili, co je možné zavést. Dělali jsme školení zaměstnanců a studentů pro případ mimořádné situace. Nabízíme zvýšenou psychologickou pomoc, posílili jsme tým psychologů,“ řekla Macková.

Takzvaně tvrdá opatření zavádí škola s pomocí expertů. Kvůli bezpečnosti je ale nemůže blíže specifikovat, aby se informace nedostala k případným útočníkům, uvedla Macková. „Co ale mohu říct, je, že nás čeká kompletní výměna bezpečnostních karet, kterými se studenti a zaměstnanci dostávají do budov a učeben. Budou mít bezpečnostní prvky, zajistí větší bezpečnost budov. Bude to nákladnější záležitost, ale po poradě s experty jsme to vyhodnotili jako vhodné,“ řekla Macková.

Univerzita například nebude zavádět bezpečnostní rámy, v některých budovách není jejich instalace ani možná, dodala. Škola dnes jako první od tragického útoku v Praze trénovala situaci, při které by do školních budov vnikli útočníci se zbraněmi. Účastnily se jich složky IZS i studenti a zaměstnanci, kolem 700 lidí. Místem fiktivní tragédie se stal areál kampusu, konkrétně objekty chemicko-technologické fakulty.

„Toto cvičení je jiné, protože jsme minulý týden provedli proškolení účastníků metodou ‚utíkej, skryj se, bojuj‘,“ řekl ředitel krajské policie Jan Ptáček. Policisté si na tom ověřují, jak se znalosti promítly do únikových strategií vystresovaných a panikařících lidí, které ohrožuje někdo se zbraní. „Oni se budou rozhodovat, jestli budou utíkat, jestli se budou skrývat, nebo bojovat,“ řekl Ptáček.

Scénář měl jen obecnější rámec, nebyl pevně daný, nikdo dopředu nevěděl, jak se kdo zachová. „Na cvičení jsme se systematicky připravovali asi měsíc. Scénář je přibližný,“ uvedla mluvčí krajských záchranářů Alena Kisiala. Zdravotníci měli za úkol ošetřovat střelná zranění, úrazy třeba při pádech ze schodů, ale také poskytovat psychologickou pomoc.

Celou akci provázela intenzivnější informační kampaň, aby nikdo ze studentů a pracovníků nebyl na pochybách, že jde o cvičení, uvedla Macková. Kolem budov byly dnes policejní pásky, množství policejních aut či sanitek. Rektor Libor Čapek uvedl, že taková cvičení jsou důležitá. S ním souhlasí i hejtman Martin Netolický (3PK/SOCDEM).

„Já považuji takové cvičení za předcházení ještě horším následkům, které mohou nastat. Největší problém je, že obdobnému útoku se prakticky nedá zabránit, ale je potřeba cvičení konat, aby se minimalizovaly jakékoliv dopady,“ řekl hejtman. Připomněl tím tragickou událost v Praze, kde student Univerzity Karlovy zastřelil v budově filozofické fakulty čtrnáct lidí, poté i sebe a dalších 25 studentů a vyučujících zranil. (ČTK)