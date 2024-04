Ukrajinský parlament přijal nový zákon o mobilizaci, invalidé musejí znovu před komisi

Ukrajinská Nejvyšší rada přijala 283 hlasy zákon o mobilizaci, který zásadně zjednodušuje možnosti odvodu ukrajinských mužů na frontu. Zákon musí ještě podepsat prezident Zelenskyj, poté za měsíc začne platit.

Vojáci v době odpočinku. Foto: 56. brigáda ukrajinské armády

Pouze dvaatřicet poslanců se vyslovilo proti přijetí zákona.

Ten přináší řadu zásadních změn, které jsou ukrajinskou společností přijímány nejednoznačně.

Především ti muži, které z různých důvodů zdravotní komise neuznala způsobilými vojenské služby, budou před ni muset nyní znovu předstoupit. Zvláštní pozornost je zaměřena na invalidy II a II. skupiny, kteří byli do této kategorie zařazeni po 24. únoru 2022, kdy Rusko masivně napadlo Ukrajinu. Opakovaná zdravotní prohlídka má jednak vyloučit, že se tito lidé vyhnuli vojenské službě například za úplatek, a také přehodnotí stanovené diagnózy. Respektive znovu určí, která zdravotní omezení již nebudou překážkou služby v ozbrojených silách.

Vojáci osvobození ze zajetí mohou dále sloužit pouze pokud sami chtějí. Stejně tak osoby mladší pětadvaceti let (dříve prezident Zelenskyj podepsal zákonnou normu, která snížila věk mužů povolávaných na frontu ze 27 na 25 let).

Namísto povinné vojenské služby se objevuje v zákoně termín základní vojenská služba, která má trvat 5 měsíců v době míru a 3 měsíce za války. Občané mladší čtyřiadvaceti let si mohou vybrat v kterém roce a období chtějí službu vykonat. Tato ustanovení začínají platit 1. září 2025.

Na všech vysokých školách se zavádí všeobecná vojenská příprava.

Ve státním aparátu mohou pracovat pouze ukrajinští muži, kteří prošli vojenskou službou, nebo od ní byli osvobozeni jako invalidé.

Zavádí se rovněž zákonná možnost povolat do armády osoby odsouzené, kromě těch, kdo se provinili proti národní bezpečnosti země. Mobilizováni také nebudou lidé odsouzení za úkladné vraždy a znásilnění.

Od chvíle, kdy začne platit nový zákon, musejí mít všichni ukrajinští muži způsobilí vojenské služby u sebe neustále vojenskou knížku a na požádání vojenské policie ji předložit.

Těm, kdo se budou vyhýbat službě v armádě, hrozí ztráta řidičského oprávnění.

Naopak kdo uzavře s armádou dobrovolně kontrakt, získá slevy a výhody při splácení hypotéky.

Nový zákon pamatuje i na ukrajinské muže, kteří se nacházejí v zahraničí. Stejně jako ti, kdo zůstali na Ukrajině, musejí do 60 dnů od chvíle, co zákon vstoupí v platnost, obnovit své osobní údaje v odvodových komisích, a to i telefonicky nebo online. V opačném případě jim už nebudou poskytovány žádné služby ukrajinskými konzuláty. Kromě toho jim hrozí pokuta ve výši 22 tisíc hřiven (asi 13 tisíc korun).

Ovšem až 5 let vězení hrozí těm, kteří již byli povoláni a nedostaví se k příslušné jednotce.

Osvobozeni od vojenské služby budou někteří vybraní státní úředníci, pracovníci strategických odvětví, které nelze nahradit a majitelé důležitých podniků.

Civilisté musejí poskytnout armádě dopravní prostředek, pokud sami vlastní více než jeden kus.

Ze zákona byl na žádost ministra obrany Rustema Umarova vyjmut paragraf o rotaci a demobilizaci po 36 měsících služby. Vojáci tak nemají již automaticky zákonné právo na odchod z armády po třech letech v ozbrojených silách. Parlamentní výbor pro obranu doporučil během následujících osmi měsíců připravit nový zákon o demobilizaci. (NV)