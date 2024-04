Aktuálně.cz: Dlabajová má nabídku vést do eurovoleb v Itálii liberální koalici

Česká europoslankyně Martina Dlabajová (do loňska za ANO) dostala nabídku, aby do červnových evropských voleb vedla v jednom z pěti volebních okrsků v Itálii tamní liberální koalici. Pokud to přijme, stane se první europoslankyní za Česko po vstupu do EU, která kandiduje v jiné členské zemi.

Napsal to server Aktuálně.cz. Sedmačtyřicetiletá Dlabajová v Itálii studovala a 20 let žila.

Dlabajovou oslovily centristické strany spojené ve volební koalici Stati Uniti d’Europa (Spojené státy evropské) a nabídly jí vedení kandidátky na severovýchodě země. „Nabídku vést kandidátku liberálů v severovýchodním okrsku jsem dostala před několika týdny,“ uvedla Dlabajová. Jestli nabídku přijme, ještě definitivně neřekla. Příští týden letí do Říma na jednání, které to má rozhodnout, píše server. Pokud by Dlabajová nabídku odmítla, po deseti letech v europarlamentu skončí. (Aktuálně.cz)