Česká europoslankyně Martina Dlabajová (do loňska za ANO) dostala nabídku, aby do červnových evropských voleb vedla v jednom z pěti volebních okrsků v Itálii tamní liberální koalici. Pokud to přijme, stane se první europoslankyní za Česko po vstupu do EU, která kandiduje v jiné členské zemi.