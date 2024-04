USA a Japonsko posouvají vojenské partnerství nejvýrazněji od jeho vzniku

Americký prezident Joe Biden ohlásil nejvýraznější změny ve vojenském partnerství USA s Japonskem od jeho uzavření před více než 60 lety. Po jednání s japonským premiérem Fumiem Kišidou řekl, že Japonci se zapojí do společných projektů s dalšími zeměmi a mimo jiné avizoval vojenské cvičení USA, Japonska a Británie.

Biden dnes Kišidu hostí v Bílém domě při okázalé státní návštěvě pořádané na počest jednoho z nejbližších asijských spojenců Washingtonu. Média událost popisují jako součást snah americké administrativy posilovat svůj vliv v soupeření s Čínou.

V médiích se už před dnešním jednáním objevovaly informace o tom, že USA a Japonsko připravují nejvýraznější novinky v bezpečnostní spolupráci od roku 1960, kdy obě země podepsaly dohodu o vzájemné obraně. Podle agentury Reuters se Washington a Tokio novými dohodami snaží mimo jiné upravit fungování velitelství americké armády v Japonsku, aby dokázalo v případě krize lépe spolupracovat s japonskými silami.

„Tohle je nejvýznamnější vylepšení naší aliance od chvíle, kdy byla poprvé vytvořena,“ řekl Biden na společné tiskové konferenci s Kišidou. USA, Japonsko a Austrálie podle něj hodlají poprvé spolupracovat na protivzdušné obraně a americko-britsko-australská aliance AUKUS „zkoumá, jak by se mohlo Japonsko přidat k naší práci“. Americký prezident také řekl, že se těší na „trojstranné vojenské cvičení s Japonskem a Spojeným královstvím“, aniž by specifikoval jeho termín.

Státní návštěva je akcí, kterou američtí prezidenti vyjadřují úctu svým nejdůležitějším partnerům. Součástí té dnešní je i pompézní večeře, při které vystoupí písničkář Paul Simon. Návštěva japonského premiéra přichází poté, co asijská země pod Kišidovým vedením začala více investovat do obrany a zapojila se do mezinárodních iniciativ, jako jsou protiruské sankce.

Tématem dnešního jednání byla také spolupráce USA a Japonska ve výzkumu vesmíru. „Dva japonští astronauti se připojí k budoucím americkým misím a jeden se stane prvním neamerickým občanem, který přistál na Měsíci,“ řekl Biden. Na jaký termín je ona mise na Měsíc plánovaná, není zatím jasné. (ČTK)