Europoslanci schválili první z norem, které jsou součástí migračního balíčku

Europoslanci schválili první z norem, které tvoří takzvaný migrační balíček. Zahájili tak maraton hlasování, ve které rozhodují celkem o deseti legislativních návrzích. Podle některých hlasů musí balíček projít jako celek, jiní se domnívají, že nebude vadit, když některý z předpisů schválen nebude.

Tři velké parlamentní frakce, lidovecká EPP, liberální Renew a socialistická S&D, dohodu celkově podporovaly, některé z jejich národních delegací ale plánovaly hlasovat proti některým částem paktu, nebo i proti celému souboru.

Proti balíčku chtěli hlasovat například čeští europoslanci za ANO, kteří jsou členy liberální frakce Renew. Piráti chtěli některé z legislativních návrhů podpořit, jiné nikoli. Podobný postoj zastává Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) z lidovecké frakce. „U některých částí si nedokážu představit, že bych je podpořil,“ řekl českým novinářům.

Podle dalšího českého europoslance Alexandra Vondry (ODS) z konzervativní frakce ECR balíček neřeší problémy s migrací komplexně. A možná by bývalo lepší, kdyby bylo hlasování o něm odloženo na později a ne na jednu z posledních plenárních schůzí před volbami. „Navíc tam chybí jedenáctý předpis, který by upravoval návratovou politiku, tedy něco, co Evropská unie chronicky nezvládá,“ dodal Vondra.

Hlasování přerušili demonstranti svými výkřiky, takže schůze musela být na pár minut přerušena. (ČTK)