Centrum pro oběti sexuálního násilí přijalo od svého otevření 260 klientek

První a jediné centrum pro oběti sexuálního násilí přijalo od svého otevření v lednu až dosud 260 klientek. Zájem je větší, než se čekalo, řekla ředitelka organizace proFem Jitka Poláková.

„Zájem o služby centra Port je obrovský. Stanovenou kapacitu pro letošní rok tak velmi rychle přesáhneme. Je vidět, že na tyto služby se čekalo,“ řekla Poláková.

Centrum sídlí v Břevnovské ulici v horním patře budovy pošty. Pro letošek počítalo s podporou asi 1000 obětí. Za dva a půl měsíce provozu přijalo 260 lidí. Zhruba desetina z nich přišla rovnou bez objednání. Do střediska dorazili s žádostí o podporu také muži. Podle Polákové po otevření centra vzrostl podíl osob, které vyhledaly v organizaci pomoc krátce po napadení.

Po příchodu se klientce či klientovi věnuje krizová interventka. Zmapuje, jaká pomoc je potřeba. Poté následuje cílená podpora a zvolí se poradenství, terapie a advokátní zastoupení. K dispozici je i výslechová místnost. Poláková podotkla, že první kontakt bývá nejnáročnější a zabere i několik hodin.

V polovině května by se měla otevřít ordinace, možné by tak mělo být i lékařské vyšetření a uchování případných důkazních vzorků po dobu jednoho roku. Od léta by měl být k dispozici krizový pokoj s příslušenstvím, a to až na sedm dnů. Služby jsou pro lidi starší16 let. Personál tvoří jen ženy.

Sněmovna dnes schválila novou definici znásilnění, k projednání ji dostane Senát a k podpisu prezident. Nedávný výzkum mezi 5000 ženami od 18 do 65 let ukázal, že pětina z nich podle nové právní definice ve svém životě znásilnění zažila. Autoři za ně považovali sex pod nátlakem, proti vůli, vynucený, nechtěný, bez vědomí či pokračující i přes nesouhlas. Vládní zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková už dřív řekla, že se loni na policii ohlásilo přes 900 znásilnění. Podle výzkumů se oznámí kolem pěti procent případů. (ČTK)