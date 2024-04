Izrael podle zdrojů Reuters přistoupil na návrat 150 000 Palestinců na sever Gazy

Izrael při káhirských rozhovorech o příměří a propuštění rukojmích zadržovaných teroristickým hnutím Hamás zřejmě udělal ústupek ohledně návratu Palestinců na sever Pásma Gazy. S odvoláním na nejmenované izraelské činitele to napsala agentura Reuters.

Podle dvou informovaných zdrojů by Izrael na základě amerického návrhu příměří přistoupil na to, že se do severní části Pásma Gazy vrátí 150 000 Palestinců, a to bez bezpečnostních kontrol. Výměnou za to by Hamás musel poskytnout seznam žen, seniorů a nemocných osob, které zadržuje jako rukojmí a kteří jsou zároveň stále naživu. Kancelář izraelského premiéra Benjamina Netanjahua se k věci odmítla vyjádřit.

Dnes se podle zdrojů americké televize CNN ukázalo, že Hamás není schopen vrátit 40 izraelských rukojmí, kteří jsou potřební pro první fázi dohody o příměří.

Hamás včera informoval, že nejnovější návrh dohody, který obdržel od katarských a egyptských zprostředkovatelů, nesplňuje žádný z požadavků palestinských frakcí, ale dodal, že si dokument prostuduje a odpoví.

Izrael podle zdrojů Reuters odhaduje, že Hamás v tuto chvíli ještě dohodu uzavřít nechce. Cílem Izraele je zajistit propuštění zbývajících rukojmích a odstavit Hamás od moci, aby už pro Izrael nepředstavoval hrozbu. (ČTK)