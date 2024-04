Hamás nemá 40 izraelských rukojmích potřebných pro klid zbraní

Hamás není schopen vrátit 40 izraelských rukojmí, kteří jsou potřební pro první fázi dohody o příměří. CNN to řekli izraelský představitel a zdroj obeznámený s jednáními. Zjištění vyvolává obavy, že mrtvých rukojmí může být více, než Hamás dosud přiznal.

Podle dohody by měl během první šestitýdenní přestávky v bojích Hamás propustit 40 zbývajících rukojmí, mezi nimiž jsou zejména všechny ženy, nemocní a starší muži. Výměnou za to by měly být z izraelských věznic propuštěny stovky palestinských vězňů.

Hamás sdělil mezinárodním zprostředkovatelům – mezi něž patří Katar a Egypt – že nemá 40 žijících rukojmí, kteří by splňovali tato kritéria pro propuštění, uvedly oba zdroje. Záznamy CNN o podmínkách rukojmí rovněž naznačují, že žijících rukojmí, kteří splňují navrhovaná kritéria, je méně než 40.

Izrael proto navrhuje, aby Hamás doplnil dojednaný počet 40 propuštěných rukojmí mladšími muži a vojáky. (CNN)