Izraelské úřady nechtějí otevřít přechod Erez, hledají jiné místo, tvrdí média

Izraelské úřady zatím nechtějí otevřít přechod Erez, který by měl usnadnit přepravu humanitární pomoci na sever Pásma Gazy. Uvedl to server The Times od Israel (ToI) s odkazem na sdělení rozhlasové stanice izraelské armády.

Úřady hledají jinou lokalitu. Obávají se, že by provoz na přechodu Erez mohly zablokovat protesty.

Izraelské ministerstvo obrany hledá podle tisku novou lokalitu, skrze kterou by nákladní vozy s humanitární pomocí mohly vjíždět do Pásma Gazy. Mělo by se jednat o více odlehlé místo, než je Erez, aby demonstranti měli větší potíže se tam dostat.

Protesty na izraelské straně několikrát zablokovaly provoz na přechodu Kerem Šalom. Protesty organizovali příznivci pravice, ale také někteří příbuzní rukojmích držených palestinským hnutím Hamás. Podle demonstrantů by Izrael neměl dovolit převoz humanitární pomoci, dokud Hamás rukojmí nepropustí.

Izrael minulý týden oznámil, že dočasně otevře pro pomoc do Pásma Gazy přechod Erez a přístav v izraelském městě Ašdod. Stalo se tak krátce po telefonátu mezi americkým prezidentem Joem Bidenem a izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Biden v telefonátu označil humanitární situaci v Pásmu Gazy za nepřijatelnou. Kritizoval také izraelský úder na pracovníky humanitární organizace World Central Kitchen (WCK). Izrael uvedl, že útok byl omylem.

Izrael čelí kritice za humanitární situaci v Pásmu Gazy, kde od října bojuje s palestinským hnutím Hamás, a výzvám, aby umožnil navýšení dovozu jídla a dalšího nezbytného zboží na palestinské území. Podle organizací OSN na severu Pásmu Gazy hrozí hladomor. Podle Izraele navýšení pomoci blokují problémy s distribucí na palestinském území. V současnosti fungují pro přepravu pomoci do Pásma Gazy přechody Rafáh, jež se nachází na hranici s Egyptem, Kerem Šalom a Brána 96, které jsou na hranici s Izraelem. (ČTK)