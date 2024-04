Agentura CzechInvest dnes představila své priority pod novým ředitelem Janem Michalem

Sněmovna odložila schvalování vládní novely o utajovaných informacích kvůli sporu o to, kteří poslanci by se mohli s těmito informacemi seznamovat. Rozhodla o tom dnes kvůli námitkám opozičních poslanců, podle nichž by mohli být novelou v přístupu k informacím znevýhodněni.