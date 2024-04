Tisíce lidí dnes v Tbilisi demonstrovaly proti záměru vlády oprášit návrh zákona, který by vyžadoval po organizacích přijímajících peníze ze zahraničí, aby se registrovaly jako zahraniční agenti.

Informovaly o tom agentury Reuters a AFP. Vládnoucí strana Gruzínský sen návrh stáhla loni po protestech jeho odpůrců, kteří ho přirovnávají k podobné normě v Rusku. Před několika dny ovšem oznámila, že návrh zákona znovu předloží v parlamentu, a v pondělí tak učinila.

Demonstrující dnes v centru Tbilisi provolávali hesla proti „ruskému zákonu“, popsal Reuters. Kritici návrh přirovnávají k normě, kterou režim ruského prezidenta Vladimira Putina používá už roky k potlačování nezávislých médií a disentu. „Je to totéž, co bylo přijato v Rusku před deseti lety a co posílilo diktaturu Putina. Nesmíme dovolit, aby to bylo v Gruzii přijato,“ řekl AFP jeden z demonstrujících.

Politici vládnoucí strany Gruzínský sen tvrdí, že cílem zákona je transparentnost, a kabinet chce nechat parlament hlasovat o mírně pozměněném návrhu. Místo výrazu ‚agent pod zahraničním vlivem‘ se bude používat výraz ‚organizace nesoucí zájmy cizí moci‘. Všechny ostatní části návrhu zákona zůstávají nezměněny,“ uvedl dříve podle Rádia Svobodná Evropa/Rádia Svoboda (RFE/RL) tajemník vládní strany a poslanec Mamuka Mdinaradze.

Původní návrh zákona vyžadoval, aby se organizace v Gruzii získávající přes 20 procent finančních prostředků ze zahraničí registrovaly jako „agenti pod zahraničním vlivem“. Loni se jím začal zabývat parlament, ale proces v březnu zastavil poté, co Gruzínský sen navrhovanou normu stáhl. Učinil tak po rozsáhlých protestech v Tbilisi. Návrh zákona kritizovaly také západní země.

Gruzínská prezidentka Salome Zurabišviliová bude zákon vetovat, avizoval v pondělí tajemník hlavy státu Giorgi Mschiladze. Prezidentka, jejíž pravomoci jsou převážně ceremoniální, tím může zákon odložit, ale vládnoucí strana může její veto přehlasovat, podotkl Reuters.

Gruzie loni v prosinci získala postavení kandidáta na členství v Evropské unii. O vstup do EU Tbilisi požádalo v březnu 2022 spolu s Ukrajinou a Moldavskem. EU ale status udělila nejprve Ukrajině s Moldavskem a uvedla, že Gruzie musí udělat více v boji proti korupci, zvýšit nezávislost soudnictví a srovnat polarizovanou stranickou domácí politiku. Gruzínský sen si přitom zachoval svou rétoriku zaměřenou proti organizacím občanské společnost, napsal dříve Reuters.

Gruzínský sen, jenž pětimilionové kavkazské zemi vládne od roku 2012, jeho kritici obviňují z autoritářských tendencí a přílišné blízkosti k Rusku. Moskva je přitom v Gruzii široce neoblíbená pro svou podporu separatistických území Abcházie a Jižní Osetie, napsal Reuters. Podle RFE/RL je gruzínská společnost zároveň silně polarizovaná. Gruzínský sen podle průzkumů veřejného mínění zůstává nejoblíbenější stranou v zemi, byť od posledních voleb v roce 2020 jeho popularita oslabila. Příští parlamentní volby by se měly konat letos v říjnu. (ČTK)