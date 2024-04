Italská vláda zvažuje zavedení přísnějších postihů za trestné činy využívající nástroje založené na umělé inteligenci (AI), například k manipulaci s finančními trhy či praní špinavých peněz. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na návrh zákona, ke kterému získala přístup.

Návrh stanoví obecné principy pro rozvoj a využívání umělé inteligence v Itálii s cílem řešit ekonomická a sociální rizika spojená s touto technologií. Dokument, jehož podoba se ještě může změnit, mimo jiné předpokládá, že nástroje založené na umělé inteligenci se budou využívat například ve zdravotnictví a justici, a zaměřuje se na dopady této technologie v oblasti pracovních podmínek, píše Reuters.

Návrh zpřísňuje postihy za manipulaci s finančními trhy prostřednictvím AI a stanoví, že využití těchto nástrojů k praní špinavých peněz představuje přitěžující okolnost. Stanoví rovněž pokuty za porušování autorských práv pomocí umělé inteligence a až tříletý trest odnětí svobody pro toho, kdo využije AI nástroje k napodobení jiné osoby.

To by se podle agentury Reuters mohlo týkat takzvaných deepfakes. To je označení pro upravená videa, fotografie či zvukové soubory. Na takto upravených videích například známé osobnosti pronášejí něco, co ve skutečnosti nikdy neřekly.

Itálie v současnosti předsedá skupině velkých světových ekonomik G7. Italská premiérka Giorgia Meloni již dříve uvedla, že umělá inteligence bude patřit mezi klíčová témata italského předsednictví, které vyvrcholí v polovině června summitem vedoucích představitelů G7. Umělá inteligence se stala rovněž klíčovým tématem v Evropské unii, upozornila agentura Reutes. (ČTK)