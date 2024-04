Důvěra v armádu byla abnormální. Pokles je logický, způsobil ho zájem o vojsko, vysvětluje expert

Česká armáda by měla během několika let vyměnit sovětské tanky typu T-72 za 121 německých strojů Leopard. Nyní probíhají jednání o dodávce a podle odhadů Františka Šulce, náměstka ministryně obrany, by armáda mohla tanky mít kolem roku 2031 až 2032. (Novinky)