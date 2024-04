Úřad vlády proškolil stovky policistů a učitelů k prevenci domácího násilí

Úřad vlády proškolil několik stovek policistů, úředníků a učitelů v prevenci domácího násilí. Zmocněnkyně pro lidská práva Klára Šimáčková Laurenčíková řekla, že jako obrovský problém vnímá nedostupnost soudně nařizovaných nápravných programů pro násilníky.

Připomněla, že dopady sexuálního násilí stojí český stát 14,5 miliardy korun ročně.

Domácí a sexuální násilí ze strany partnera zažije za svůj život třetina žen a každý desátý muž. Zmocněnkyně zmínila, že domácí násilí často vede k dalším patologiím. I proto je podle ní jeho prevence smysluplná. Projekt, na němž úřad vlády spolupracoval s Norskem, zahrnoval workshopy pro 250 policistů k problematice domácího a sexualizovaného násilí, školení pro pedagogické pracovníky, workshopy pro více než 8000 žáků či sestavení metodických příruček pro úřady a školy.

Šimáčková Laurenčíková upozornila, že programy, jejichž absolvování mohou domácím násilníkům nařizovat soudy, jsou dostupné jen v několika větších městech. Soudy je tak pachatelům často reálně ukládat nemohou. „Řešením je posílit finanční podporu dostupnosti těchto programů. Potřebujeme to změnit zásadně a rychle, jenom tak budeme schopni předejít některým situacím,“ zdůraznila. Poukázala při tom na nedávný případ desetileté dívky, která vyrůstala v rodině zasažené domácím násilím a oběsila se – sousedé sice na rodinu upozorňovali, ale úřady problém včas nevyhodnotily.

Zmocněnkyně také jedná s ministerstvem školství o revizi školské prevence. Chtěla by ji doplnit o jakýsi základní pilíř, který by u dětí rozvíjel mimo jiné socioemoční dovednosti. Na tuto obecnou prevenci by poté navazovaly specifická prevence šikany, kyberšikany nebo právě domácího násilí.

Policie má k řešení domácího násilí plošný systém specialistů. „Pravidelné vzdělávání pro policisty je v této oblasti velmi důležité, aby mohli lépe a kvalifikovaněji pracovat jak s oběťmi, tak i s agresory,“ uvedla dnes Martina Petrovičová z policejního prezidia. Na projektu úřadu vlády ocenila, že školení se formou workshopů a rozebírání konkrétních případů zaměřilo na vedoucí obvodních a místních oddělení, kde se domácí násilí řeší velmi často. (ČTK)