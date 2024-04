Cameron se setkal s Trumpem ve snaze o posílení podpory Ukrajiny

Britský ministr zahraničí David Cameron se na Floridě setkal s uchazečem o křeslo v Bílém domě a exprezidentem Donaldem Trumpem. Snaží se tak posílit podporu Kyjevu a uvolnění 60 miliard dolarů (1,4 bilionu korun) z amerického balíčku pomoci pro Ukrajinu.

Setkání šéfů diplomacie s opozičními kandidáty při zahraničních návštěvách podle BBC není neobvyklé. Trump si už zajistil dostatečný počet delegátů na to, aby získal nominaci Republikánské strany do očekávaného souboje o Bílý dům. V listopadových prezidentských volbách se utká s nynějším demokratickým prezidentem Spojených států Joem Bidenem.

Očekává se, že Cameron bude během návštěvy Spojených států jednat také se svým americkým protějškem Antonym Blinkenem o podpoře pro Ukrajinu a o nastolení stability na Blízkém východě.

Schválení podpory ve výši 60 miliard dolarů (1,4 bilionu korun) už několik měsíců brání především americké vnitropolitické spory. Návrh už prošel Senátem, republikánské vedení Sněmovny reprezentantů ho však zatím blokuje. Panují navíc obavy, že Trump nebude v případě zvolení Ukrajinu podporovat.

Cameron v minulosti Trumpa kritizoval. V roce 2015, když byl britským premiérem, označil Trumpův návrh na dočasný zákaz vstupu muslimů do Spojených států za „rozdělující, hloupý a špatný“. Trump tehdy ještě před svým zvolením do Bílého domu odpověděl, že s Cameronem nemusí mít během svého prezidentství „příliš dobré vztahy“. Ve svých pamětech vydaných v roce 2019 Cameron řekl, že další Trumpovo vítězství by považoval za „deprimující“ kvůli jeho „protekcionistickým, xenofobním a misogynním zásahům“.