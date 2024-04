Turecko omezuje export do Izraele a jeho obnovení podmiňuje zavedením příměří v Pásmu Gazy

Turecko oznámilo, že s okamžitou platností omezuje export do Izraele a jeho obnovení podmiňuje zavedením příměří v Pásmu Gazy. Informovala o tom agentura Reuters. Pozastavení vývozu se vztahuje na zboží z 54 různých kategorií a týká se mimo jiné oceli, leteckého paliva či železa.

Turecko odsoudilo ofenzivu v Pásmu Gazy, kterou Izrael zahájil po přeshraničním teroristickém útoku palestinského hnutí Hamás a jeho spojenců z loňského 7. října. Zároveň Ankara vyzvala k okamžitému příměří, poslala do Pásma Gazy tisíce tun humanitární pomoci a podpořila snahy o postavení Izraele před soud za genocidu, píše Reuters. Navzdory ostrým politickým vyjádřením však Turecko dosud s Izraelem udržovalo obchodní vztahy, což vyvolalo kritiku mezi tureckými občany.

Ankara řekla, že k omezení exportu přistoupila poté, co ji Izrael zakázal zapojit se do leteckého shazování pomoci do Pásma Gazy. Omezení vývozu, které nabývá účinnosti už dnes, se vztahuje například na železo, mramor, ocel, cement, hliník, cihly, hnojiva, stavební materiál a letecké palivo.

„Toto rozhodnutí zůstane v platnosti, dokud Izrael v rámci svých závazků vyplývajících z mezinárodního práva urychleně nevyhlásí příměří v Pásmu Gazy a neumožní nerušený přísun dostatečné humanitární pomoci,“ uvedlo turecké ministerstvo obchodu.

K okamžitému příměří a propuštění všech rukojmích v názorovém článku zveřejněném ve čtyřech různojazyčných denících v pondělí vyzvali francouzský prezident Emmanuel Macron, egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí a jordánský král Abdalláh II. „Válka v Gaze a katastrofální lidské utrpení, které způsobuje, musí okamžitě skončit,“ napsali s tím, že počet obětí je neúnosný. (ČTK)