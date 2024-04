Poskytovatel domácí péče Homecare Holding změnil majitele, koupila ho Penta

Zdravotnická skupina Penta Hospitals koupila od investičního fondu Genesis poskytovatele domácí zdravotní péče Homecare Holding. Firma působící v Praze a Plzni patří v Česku mezi největší v oboru. Hodnotu transakce nechtěla ani jedna ze stran obchodu komentovat.

Společnost Penta Hospitals CZ, která patří do investiční skupiny Penta, to dnes oznámila v tiskové zprávě.

Homecare Holding zaměstnává přes 50 sester a za rok poskytne péči více než tisícovce pacientů. Podle Penty je tak v Česku jednou z deseti největších společností působících v oboru domácí zdravotní péče. Kromě pooperační péče, kontroly stavu pacientů v domácím prostředí a podávání léků se zaměřuje i na specializované výkony, jako je peritoneální dialýza nebo péče o rány.

Společnost Penta Hospitals poskytuje domácí péči v Praze, Českých Budějovicích, na Mladoboleslavsku, Kolínsku, Děčínsku, Karlovarsku a otevírá pobočku na Kladensku. Koupě Homecare Holdingu tak pro ni představuje vhodné doplnění z hlediska regionálního pokrytí i kvality poskytovaných služeb.

„Naším cílem je poskytovat do tří let domácí péči po celé republice. Vnímáme ji do budoucna jako další z hlavních oborů našeho působení a rozvoje,“ uvedla generální ředitelka skupiny Penta Hospitals Barbora Vaculíková.

Skupina Penta Hospitals CZ je součástí středoevropského zdravotnického holdingu Penta Hospitals International. Ten patří s téměř 24 000 zaměstnanci, 46 nemocnicemi a mnoha dalšími zdravotnickými zařízeními mezi nejvýznamnější poskytovatele zdravotních a sociálních služeb ve střední Evropě.

V Česku je Penta Hospitals největším soukromým poskytovatelem následné intenzivní péče nebo sociálních pobytových služeb. Provozuje deset nemocnic, mimo jiné v Sokolově, Vrchlabí či Roudnici nad Labem, dále síť 34 specializovaných center péče o pacienty s Alzheimerovou chorobou a desítky ambulancí různého typu. Skupina má téměř 5000 zaměstnanců a v roce 2023 dosáhla obratu téměř šest miliard korun. (ČTK)