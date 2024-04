Účastník závodů, při nichž zemřelo dítě, uvedl, že bezpečnost byla zajištěná dobře

U kladenského soudu dnes pokračuje hlavní líčení v kauze úmrtí dítěte, které v roce 2022 při závodech nákladních aut v Černuci náhle vběhlo přímo pod vůz přejíždějící mezi sekcemi. Jeden z účastníků závodů dnes ve své výpovědi uvedl, že bezpečnost byla zajištěná dobře.

Vinu řidiče ani pořadatelů nevidí, hlídat děti musí rodiče. Všude podle něj bylo vyvěšeno a též na vstupenkách uvedeno, že vstup na akci byl na vlastní nebezpečí. Další svědek zmínil, že by byly lepší samostatné cesty pro návštěvníky. Z usmrcení z nedbalosti jsou obžalováni čtyři lidé. Jsou mezi nimi pořadatel, řidič vozu, ale i strýc a teta zemřelého dítěte. Všichni vinu odmítají.

Přímý svědek tragické nehody, dnes u soudu popsal, že viděl přijíždějící tatru, které podle něj jela „docela rychle“ na to, že jela mezi lidmi. Muž s chlapcem šli na straně a vzápětí došlo k tragédii. „Všechno to bylo strašně rychlé,“ doplnil svědek. Podle něj šel chlapec docela blízko vedle muže. Zmínil, že řidič neviděl, co se stalo, avšak mohl jet více od kraje, tedy od lidí. Ideální by podle něj bylo, aby pořadatelé vyznačili pro diváky cesty, kde auta nejezdí.

Člen trucktrialového spolku, který se závodů účastnil a zároveň byl na prohlídce areálu, popisoval systém organizace i běžné postupy například při přejezdech závodních aut mezi sekcemi a při vyprošťování vozů. Úplně stejné zajištění podle něj používají i na závodech v zahraničí. Zmínil, že sám má děti a ví, jak intenzivně je třeba na ně dohlížet. „Řidič to nemohl ani vidět,“ poznamenal účastník k tragické nehodě, kdy dítě nenadále vběhlo k vozu projíždějícímu mezi závodními sekcemi. Výhled řidiče nákladního vozu ani jeho případného spolujezdce podle něj nedosahuje na pravou stranu v těsné blízkosti auta.

V předchozím, únorovém, hlavním líčení vypovídala desítka svědků. Někteří z nich uvedli, že se tragédii nedalo zabránit a šlo o shodu nešťastných okolností. Obžalovaný řidič u soudu vypověděl, že lidi viděl ve vzdálenosti kolem pěti metrů od vozu a chlapec stál u svého strýce. Podle žalobkyně chlapcovi příbuzní nezajistili náležitý dohled nad synovcem. Strýc u soudu řekl, že chlapce hlídal pravidelně a často se mu věnoval.

Tříletý chlapec zemřel 30. dubna 2022 při závodu Mistrovství ČR nákladních vozidel v extrémním terénu. Podle svědků náhle vběhl pod kola speciálního závodního auta, ačkoliv se po většinu doby držel těsně u svých příbuzných. Dítě zemřelo na místě. Soud se zabývá například tím, jak pořadatelé zajistili bezpečnost. Na akci, která se na místě konala poněkolikáté, bylo kolem 600 lidí. Obžalovaný pořadatel Bohumil Báša u soudu vypověděl, že organizaci zajišťovalo asi 35 pořadatelů, z nich minimálně 30 mělo zkušenosti. (ČTK)