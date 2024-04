Reuters: Hamás odmítl nejnovější návrh dohody o příměří a rukojmích v Pásmu Gazy

Hamás odmítl nejnovější návrh dohody o příměří v Pásmu Gazy a propuštění izraelských rukojmích, který o víkendu zprostředkovali vyjednavači v Káhiře. Agentuře Reuters to dnes řekl vysoce postavený představitel teroristického hnutí Alí Baraka.

Agentura AFP oproti tomu s odvoláním na svůj zdroj z Hamásu napsala, že hnutí tento návrh teprve zkoumá.

Zdroj AFP blízký jednání uvedl, že příměří má proběhnout ve třech etapách. V první, šestitýdenní fázi klidu zbraní, by Hamás propustil 42 izraelských rukojmích (včetně vojáků, dětí a starších žen) výměnou za 800 až 900 Palestinců držených v izraelských věznicích, z nichž asi stovka si odpykává vysoké tresty včetně doživotí. Izrael by dále umožnil vjezd 400 až 500 kamionů s humanitární pomocí do Pásma Gazy denně a také návrat obyvatel do jejich domovů na severu pásma, odkud museli uprchnout před boji.

Ve druhé fázi by byli propuštěni všichni zbývající rukojmí. Izrael odhaduje, že Hamás stále zadržuje 129 rukojmích, z nichž 34 už zemřelo. Výměnou by byl propuštěn zatím neurčený počet dalších palestinských vězňů. Třetí a poslední etapa předpokládá úplné stažení izraelské armády z Pásma Gazy a ukončení blokády tohoto palestinského území.

Zdroje z Hamásu, s nimiž hovořil izraelský list Haarec, však také uvedly, že v tuto chvíli není možné hovořit o pokroku v jednání, který by mohl vyústit v dohodu. Obě znesvářené strany podle nich projevují významnou snahu, tyto zdroje však nezaznamenaly výrazný posun v jednání. (ČTK)