V ruské vazbě zemřel muž, který pomáhal ukrajinským uprchlíkům, píší média

Ve vazební věznici v ruské Belgorodské oblasti zemřel ruský dobrovolník Alexandr Demidenko, který pomáhal ukrajinským uprchlíkům s návratem do vlasti.

Informovala o tom dnes stanice BBC na svém ruskojazyčném webu s odvoláním na příbuzné jednašedesátiletého muže. O příčině smrti zatím nejsou informace, ruské úřady se nevyjádřily. Demidenko podle médií pomáhal ukrajinským uprchlíkům poté, co do sousední země před více než dvěma roky vtrhla ruská vojska, proti invazi také protestoval.

Penzista Demidenko žil se svou ženou v Belgorodské oblasti. Jeho domov se stal zastávkou pro stovky Ukrajinců, kteří se vraceli do vlasti z Ruska, kam byli buď násilně deportováni nebo evakuováni z míst, která nyní okupuje Moskva, popsal server The Moscow Times. Podle BBC u něj uprchlíci někdy přenocovali, pomáhal jim také dostat se do příhraniční obce Kolotilovka, kde je jediný dodnes fungující hraniční přechod mezi Ruskem a Ukrajinou.

Od začátku ruské invaze na Ukrajině se také účastnil protiválečných protestů, uvedlo Rádio Svoboda, podle něhož Demidenko poskytl azyl až 900 lidem, kteří potřebovali někde přespat.

V polovině loňského října se jako obvykle vydal na hraniční přechod pomoci běžencům a brzy poté se s ním příbuzní nemohli spojit, popsala BBC. Taxikáři později řekli dobrovolníkům, že k Demidenkovi přijely dva terénní vozy se znaky ruské gardy, z nichž vystoupili vousatí muži v maskovacích uniformách a přiměli ho, aby s nimi odjel.

Později média s odvoláním na Demidenkovy příbuzné uvedla, že ho soud umístil do vazby, nejprve kvůli přestupku s údajným popíjením alkoholu na zakázaném místě a později kvůli obvinění z nezákonného obchodování se zbraněmi. Podle Rádia Svoboda vyšetřovatelé tvrdili, že u něj doma našli granát a rozbušky ze 40. let 20. století. V listopadu se objevily informace o jeho stíhání na základě podezření z vlastizrady, jeho advokát to však popřel.

Dobrovolníkova manželka Natalja Višenkovová novinářům už dříve řekla, že v jejich domě se několik dní po mužově zadržení odehrála domovní prohlídka, na kterou přivezli i manžela. Svědci na jeho zádech viděli spoustu modřin. Podle syna Olega otec v telefonátu hovořil o mučení, mimo jiné ho podle něj připoutali k radiátoru a stříleli mu pod nohy. Letos v únoru byl Demidenko podle dopisů rodině v nemocnici, kde se podrobil psychiatrickému vyšetření, napsala BBC, podle níž muž zemřel už v pátek, ale rodina se to dozvěděla teprve dnes. (ČTK)