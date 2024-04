Sparta chce přebudovat areál na pražském Strahově

Fotbalová Sparta se zapojila do výběrového řízení, které řeší využití pozemků na pražském Strahově, na nichž zatím stojí chátrající stadion Evžena Rošického. Čas pro podání přihlášek do veřejné soutěže vypršel dnes ve 14 hodin.

„Dnes ve 13:35 jsem podal nabídku Sparty do soutěže o nejvýhodnější řešení rozvoje tamní lokality,“ oznámil sparťanský generální ředitel Tomáš Křivda.

Fotbalová asociace České republiky (FAČR) soutěž vypsala v únoru, zapojit se mohly i zahraniční společnosti. Hlavní podmínkou bylo, že areál na Strahově musí dál sloužit sportovcům. Parametry soutěže byly nastavené tak, aby asociace porovnávala nabídky na fotbalový stadion, na tréninkové centrum, nebo směnu za účelem realizace některé z uvedených variant.

Projekty posoudí výkonný výbor asociace na svém jednání 17. dubna. Následovat bude druhé kolo soutěže, 30. května nejlepší projekt předloží valné hromadě. Poté pravděpodobně vyhlásí vítěze. Sama se k tendru vyjádří příští týden po jednání výkonného výboru.

Moderní stadion pro třicet tisíc lidí

Sparta má o pozemky, v jejichž těsném sousedství na ploše bývalého spartakiádního stadionu provozuje své tréninkové centrum, dlouhodobý zájem. Na své náklady by na nich postavila stadion, který by měl kapacitu minimálně třicet tisíc diváků, na kterém by hrála své zápasy a zároveň by sloužil i reprezentaci jako národní stadion. Její současná aréna na Letné totiž pomalu dosluhuje. A kvůli různým omezením a limitům tam nelze novou moderní a větší vybudovat.

„Jednání se Spartou probíhala od loňska a pokračovala také letos. Soutěž jsme vypsali proto, aby byla asociace dostatečně transparentní. Zacházíme s velkým majetkem a je nutné, aby to právně i ekonomicky bylo naprosto čisté,“ řekl v únoru na tiskové konferenci předseda asociace Petr Fousek. Pokud by soutěž vyhrál někdo jiný a na pozemcích postavil tréninkové centrum, FAČR by ho využívala například pro své reprezentace.

V podmínkách tendru byla i možnost směny pozemku za jiný. Investor by tréninkové centrum či stadion vybudoval na jiném místě v Praze. Kdyby nechtěl na Strahově zachovat sportoviště, musel by prosadit změnu územního plánu. Hlavní město i tamní městská část Praha 6 chtějí, aby Strahov dál sloužil sportovcům.

Rošického stadion v posledních letech využívala fotbalová reprezentace k tréninkům, dráhu kolem hřiště zase atleti. Do května 2022 na něm hrála Sparta B druhou ligu. Na podzim byl na základě posudku statika uzavřen, od té doby chátrá. (iDnes)