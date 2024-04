Poslanec Bystroň po jednání Alternativy pro Německo cítí jasnou podporu vedení

Poslanec Alternativy pro Německo (AfD) a dvojka stranické kandidátky pro volby do Evropského parlamentu Petr Bystroň cítí po jednání předsednictva strany jasnou podporu. Bystroň to dnes řekl poté, co vedení strany vysvětlil podezření, že dostával úplatky od proruské sítě. Bystroň přijímání peněz odmítl.

Zmíněná podezření podle informací českého Deníku N a německého magazínu Der Spiegel vyslovila česká Bezpečnostní informační služba (BIS). Podle Bystroně by nyní česká vláda premiéra Petra Fialy měla vysvětlit, zda v jeho kauze jednala pod tlakem ze zahraničí, například z Berlína či NATO. (ČTK)