Video dne: Clarinet Factory vydávají novou desku Towers

Mezinárodně ceněný ansámbl Clarinet Factory po čtyřech letech vydává nové řadové album Towers. Vrací se na něm k akustickým kořenům.

Klarinetové kvarteto, s nímž na novince coby hosté spolupracovali vedle Beaty Hlavenkové také „staří známí“ Milan Cimfe a bubeník Danko Šoltis, klade velký důraz na samotný prožitek z poslechu.

„I když na albu funguje opět elektronika, je tentokrát méně nápadná. Často se vracíme k akustickým kořenům, ale stále hledáme i nové nálady a zvuky,“ říká na adresu šestého řadového alba kapelník souboru Jindřich Pavliš.

„Nevím, jestli je to tou dnešní postcovidovou dobou, ale mám pocit, že nejednoznačná atmosféra dnešního světa se nám tam také propisuje. Někdy to tíhne k melancholii, někdy se člověk chce rozletět směrem nahoru, někdy tancovat, někdy meditovat… My čtyři tady ale pořád jsme, a to už pěkně dlouho, a vnímáme se jako ty čtyři věže, každá stojí jinde, ale jedna bez druhé se neobejde, stejně jako bez těch okolo. Myslím, že ačkoli jsme tým a neoznačujeme autorství skladby jmény jednotlivců, je v hudbě mnoho prostoru pro naše odlišné osobnosti,“ dodává Pavliš.

Přestože aktuální desku od té předchozí dělí čtyři roky, časová prodleva není znakem vysychání zdrojů inspirace. Dílem je dána velkým vytížením všech členů v souvislosti s jejich angažmá v „klasických“ orchestrech, dílem skutečností, že přípravě nahrávky jako takové věnovali Clarinet Factory delší čas.