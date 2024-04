Donald Trump řekl, že by pro něj bylo „velkou ctí“ jít do vězení za porušení příkazu k mlčení, který mu nařídil soudce v případu údajného uplácení pornoherečky k mlčení o jejím poměru s Trumpem.

„Pokud mě tato stranická herka chce dostat do ‚chládku‘ za to, že jsem řekl otevřenou a zjevnou pravdu, rád se stanu novodobým Nelsonem Mandelou – bude to moje velká čest,“ napsal Trump v sobotu na své platformě Truth Social.

Trump měl na mysli soudce Juana Merchana, který bude předsedat jeho procesu u newyorského státního soudu na Manhattanu kvůli obvinění ze zatajení platby 130 tisíc dolarů před volbami v roce 2016 pornohvězdě Stormy Daniels, aby si koupil její mlčení o údajném poměru.

Soudní proces začíná 15. dubna. (Reuters)