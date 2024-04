„Trump má už teď hlasy na to, aby vyhrál volby. Takže buď vyhraje znovu, nebo ho nechají zavraždit. Spáchají na něj atentát a on zemře. Bude to jejich poslední možnost, jak ho zastavit. Nastane občanská válka,“ říká v dalším dílu série Tváře Ameriky republikánka Nicole Malone z Filadelfie.