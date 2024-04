Fico chce být prezidentem pomsty, braňme se, píše v komentáři šéfredaktor slovenského Denníku N. „Bude to temné a určitě velmi obtížné. Většina rozhodla, že to tak má být. Dali mu do rukou veškerou moc a on ji tentokrát už naplno využije. Volby mu však nedaly naše hlavy a duše.“