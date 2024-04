„Národ rozhodl, koho chce mít za prezidenta,“ řekl Pellegrini po vítězství v prezidentských volbách a poděkoval svým příznivcům. „Je to pro mě obrovský závazek, obrovská čest do budoucna,“ prohlásil a dodal, že po tom všem, čím si musel projít v kampani, je to pro něj velké zadostiučinění.