V Česku se k vládě podle ministra Rakušana snaží dostat nebezpeční populisté, na politické scéně sílí extrémní proudy. „Úkolem hnutí Starostové a nezávislí (STAN) je nedovolit jim to, nepustit je k vládní zodpovědnosti, protože by to žádná zodpovědnost nebyla,“ řekl ministr v úvodu republikového sněmu hnutí v Olomouci.