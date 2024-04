Rusko posílalo peníze politikům v EU přes Polsko, řekl Correctivu Žáček

Peníze z Ruska politikům v Evropě proudily do Česka přes Polsko. Německé investigativní skupině Correctiv to řekl předseda českého sněmovního výboru pro bezpečnost Pavel Žáček (ODS). Ten také upřesnil, že to byly stovky tisíc eur až jeden milion eur (až 25 milionů).

Aféra, která se týká podezření z úplatků od proruské sítě, nejvíce dolehla na spolkového poslance pravicově populistické Alternativy pro Německo (AfD) Petra Bystroně. Ten tento týden odmítl, že by od Rusů či od nyní zablokované proruské platformy Voice of Europe bral peníze. Žáček ČTK sdělení potvrdil a doplnil, že podrobněji by se operací Bezpečnostní informační služby (BIS) měl sněmovní výbor zabývat 25. dubna.

„Peníze se agentům uvnitř politiky EU, mimo jiné také AfD, dostaly do Česka přes Polsko. V každém případě to bylo mnoho stovek tisíc eur až jeden milion,“ řekl Žáček Correctivu. (Correctiv)