Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová zdůraznila, že je důležité, aby občané využili své volební právo. Poměrně vysoká účast v prvním kole prezidentských voleb je podle ní dobrý signál. Prezidentka to podle agentury TASR řekla dopoledne poté, co odvolila ve druhém kole přímé volby hlavy státu.

„Je důležité, aby si vybrali toho, kdo nejvíce odpovídá jejich názorům a hodnotám, ale hlavně aby se přišli vyjádřit, aby dnes skutečně využili svého práva a podíleli se na výsledku voleb,“ poznamenala prezidentka, jejíž mandát vyprší v polovině června. „O to dnes jde, aby lidé přišli a aby hlava státu, která vzejde z těchto voleb, měla co nejsilnější mandát,“ zdůraznila Čaputová, která hlasovala v Pezinku.

Nový prezident by podle ní měl být mostem a prezidentem pro všechny. Poznamenala, že by neměl zapomínat na to, že má mluvit ke všem a vykonávat veřejnou službou pro všechny občany.

O hlasy více než 4,3 milionu oprávněných voličů se ucházejí kariérní diplomat Ivan Korčok a předseda parlamentu Peter Pellegrini, kteří v březnovém prvním kole získali největší podporu ze všech devíti kandidátů. (ČTK)