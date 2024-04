V Česku se k vládě podle ministra Rakušana snaží dostat nebezpeční populisté, na politické scéně sílí extrémní proudy. „Úkolem hnutí Starostové a nezávislí (STAN) je nedovolit jim to, nepustit je k vládní zodpovědnosti, protože by to žádná zodpovědnost nebyla,“ řekl ministr v úvodu republikového sněmu hnutí v Olomouci.

Premiér a předseda ODS Petr Fiala před delegáty řekl, že se bojuje o to, jak bude vypadat v příštích letech Evropa i tuzemská demokracie. Na sněmu promluvil i předseda KDU-ČSL a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka či poslanec a místopředseda TOP 09 Michal Kučera. Šéf Pirátů a vicepremiér Ivan Bartoš poslal videozdravici.

Na problémy podle Rakušana nefungují jednoduchá a populistická řešení. „Máme co obhajovat, můžeme prezentovat práci, kterou jsme přinesli, aby nepřišli lidé, kteří budou slibovat jednoduchá řešení. Jejich politika nemá obsah, chtějí si vzít moc a chtějí z ní profitovat,“ uvedl Rakušan. Okolní státy podle něj mohou být varováním, že změna může přijít rychle.

Poslední dva roky podle něj nebyly jednoduché, nejen pro STAN, ale i vládu a Česko. Zmínil válku na Ukrajině i příliv ukrajinských uprchlíků. „Myslím, že v této obtížné době vláda uspěla,“ uvedl Rakušan. Uznal však, že očekávání lidí byla větší.

„Je potřeba vysvětlovat, ukazovat reálné výsledky, že tu nejkrizovější situaci naše vláda zvládla velmi důstojně, ale také je třeba říct, že nekončíme. Jsme ve vládním poločase, dělat velké vládní reformy ve druhé části volebního období je nepopulární, populistická vláda by jen rozdávala. Jdeme odvážně do reformy penzí, reformy dávkové politiky, snažíme se z energetického skanzenu ČR vytvořit moderní soběstačnou zemi,“ uvedl Rakušan.

„Místo litování toho, co by se bývalo stihlo, a výmluv a sebelitování, v jakých těžkých podmínkách jsme k vládnímu kormidlu jako vláda přišli, musíme opravdu pracovat a využijme dva roky k vyřešení reálných problémů lidí v ČR. Musíme mít jako vláda výsledky a jasně a srozumitelně a konkrétně, přímo, lidem z očí do očí prezentovat a žádat voliče, aby ocenili naši skutečnou a reálnou práci,“ uvedl Rakušan.

Fiala a další představitelé vládní koalice ocenili spolupráci s koaličním partnerem. „Umíme se vždy domluvit a dohodnout… Politika není individuální závod, je to týmová hra, vyžaduje spolupráci. V týmové hře jsou nevyhnutelné a potřebné kompromisy, je třeba potlačit vlastní ego, které se může někdy ukázat jako nejhorší nepřítel,“ uvedl Fiala.

Ocenil, že země dokázala zvládnout výzvy jako uprchlickou krizi. „I když se zdá, že ty největší krize jsme zvládli, že nás čeká nějaká rutina, skutečnost je ta, že nás nic jednoduchého nečeká. Nadále bojujeme o to, jak bude v dalších letech vypadat Evropa. Bojujeme nadále o to, jak bude vypadat naše demokracie, o to všechno se nyní hraje,“ uvedl Fiala.

Dnešní republikový sněm STAN není volební, nové vedení si bude hnutí volit v příštím roce. Hnutí se chce věnovat nadcházejícím evropským a krajským volbám. (ČTK)