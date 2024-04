Filipíny s USA a dalšími spojenci uspořádají cvičení v Jihočínském moři

Americký prezident Joe Biden si dnes z vrtulníku prohlédl zřícený most v Baltimoru, do jehož pilíře minulý týden narazila kontejnerová loď. Na místě přislíbil federální pomoc při rekonstrukci a vyzval Kongres, aby co nejrychleji schválil uvolnění potřebných finančních prostředků.