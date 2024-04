Americký prezident Joe Biden si dnes z vrtulníku prohlédl zřícený most v Baltimoru, do jehož pilíře minulý týden narazila kontejnerová loď. Na místě přislíbil federální pomoc při rekonstrukci a vyzval Kongres, aby co nejrychleji schválil uvolnění potřebných finančních prostředků.

Informovala o tom agentura Reuters.

Jeden z nejrušnějších přístavů v USA je po nehodě z 26. března ochromený. Lodě nemohou do něj ani ven poté, co se do vody zřítila ocelová konstrukce mostu přes ústí řeky Patapsco. Úřady už minulý týden varovaly, že její odstranění bude velmi složité.

Biden dnes z prezidentského vrtulníku Marine One sledoval, jak pokračují snahy odstranit zbytky zřícené části mostu. Na odklízení trosek z klíčového plavebního kanálu se pracuje za pomoci jeřábů, lodí i potápěčů. Podle armádních inženýrů by plavební kanál u baltimorského přístavu mohl být znovu v provozu do konce dubna.

Do podpěrného pilíře mostu v noci 26. března narazila nákladní loď singapurské společnosti, nad kterou posádka kvůli poruše ztratila kontrolu. Před nárazem stačila vyslat tísňový signál, což umožnilo policii zastavit provoz na mostě. Do bezpečí se však nedostala skupina osmi dělníků, kteří na mostě opravovali vozovku. Jednalo se imigranty z Mexika, Hondurasu, Guatemaly a Salvadoru. Dva z mužů se podařilo zachránit, zbývajících šest dělníků ale nepřežilo, dosud se podařilo najít pouze dvě těla.

Prezident se dnes také setkal s policisty, kteří odkláněli auta jedoucí k mostu chvíli před tím, než do něj narazila loď, což pomohlo zabránit ještě větší tragédii. „Jsem tu, abych vám řekl, že váš národ stojí za vámi, a myslím to vážně,“ řekl Biden z břehu s výhledem na zřícený most. Podle Bílého domu se prezident také v blízkosti mostu setkal s rodinami obětí.

Úřad pro řízení a rozpočet (OMB) Bílého domu v dnešním dopise Kongresu požádal federální vládu, aby pokryla náklady na obnovu mostu, která by podle odhadů mohla stát nejméně dvě miliardy dolarů. Někteří republikáni ve Sněmovně reprezentantů USA nesouhlasí s využitím federálních prostředků na financování rekonstrukce. Taková žádost by pravděpodobně prošla Senátem, který ovládají Bidenovi demokraté, ale v republikány kontrolované Sněmovně reprezentantů by mohla narazit, píše agentura Reuters. (ČTK)