Palestinské teroristické hnutí Hamás podle CNN odmítlo aktuální protinávrh Izraele v probíhajícím vyjednávání o možném příměří v Pásmu Gazy a o propuštění rukojmích zadržovaných Hamásem, neboť podle hnutí nereflektuje jeho požadavky.

Stanice CNN o tom informovala s odvoláním na diplomata obeznámeného s rozhovory.

„Odmítli (návrh dohody) a tvrdili, že nijak nereaguje na jejich požadavky,“ řekl nejmenovaný diplomat. Hamás má za to, že „izraelský návrh neobsahuje nic nového, takže nevidí důvod cokoli měnit na vlastním návrhu,“ dodal.

Návrh, který byl Hamásu zaslán začátkem tohoto týdne, podle něj nepřistoupil na dvě základní podmínky tohoto radikálně-islamistického palestinského hnutí, proti němuž vedou Izraelci v Pásmu Gazy už půl roku válku v odvetě za říjnový teroristický útok. Hamás žádá, aby se mohli lidé, kteří uprchli před boji ze svých domovů, neomezeně vracet na sever pásma, a aby se izraelská armáda z celého jeho území úplně stáhla.

Vysoce postavený představitel Hamásu Usáma Hamdán ve čtvrtek řekl, že od 14. března, kdy tyto dva klíčové požadavky sdělil prostředníkům v jednání, se postoj hnutí nezměnil. Poslední kolo vyjednávání v Egyptě podle něj nepřineslo „žádný pokrok“.

Diplomat, s nímž hovořila CNN, řekl, že Izrael trvá na možnosti kontrolovat osoby pohybující se na sever i na tom, že své jednotky ze střední části pásma nestáhne. Izrael nesouhlasí s nekontrolovaným návratem Palestinců na sever pásma, neboť se obává, že by se tam mohli opět infiltrovat bojovníci Hamásu poté, co je armáda z tohoto území vytlačila.

Bílý dům dnes potvrdil, že o víkendu proběhne v Káhiře další kolo jednání s cílem dosáhnout dohody o příměří. Podle oficiálních zdrojů CNN a izraelských médií se jej opět zúčastní ředitel americké Ústřední zpravodajské služby (CIA) William Burns, šéfové izraelských tajných služeb Mossad a Šin Bet David Barnea a Ronen Bar, šéf egyptské tajné služby GIS Abbás Kamel a katarský premiér Muhammad bin Abdar Rahmán Sání.

Mluvčí Bílého domu pro národní bezpečnost John Kirby dnes uvedl, že prezident Joe Biden ve čtvrtečním telefonátu izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi řekl, aby dal svým vyjednavačům, kteří zamíří do Káhiry, mandát k co nejrychlejšímu dosažení dohody. Spojené státy a další západní země považují uzavření příměří za zásadní pro to, aby do Gazy, kde podle OSN hrozí vypuknutí hladomoru, mohlo proudit více humanitární pomoci.

Na základě nejnovějšího návrhu by Izrael a Hamás souhlasily s šestitýdenním příměřím výměnou za propuštění starších, nemocných a zraněných rukojmích, které Hamás dosud zadržuje. Uzavření této dohody se však už několik týdnů nedaří dosáhnout s tím, jak ani jedna není ochotna ke kompromisu ve sporných bodech. (ČTK)