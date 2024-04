Přibližně 30 lidí v Polsku obdrží oznámení od prokuratury, že je úřady špehovaly pomocí programu Pegasus, oznámil polský ministr spravedlnosti a současně generální prokurátor Adam Bodnar.

Zároveň podle listu Gazeta Wyborcza přislíbil, že příští týden předloží šéfům obou komor parlamentu úplnější informaci o používání Pegasa v Polsku. To se podle ministra neomezovalo jen na „první skupinu“ zmíněných 30 osob, ale bylo mnohem rozsáhlejší.

„Osoby, které jsou na seznamu (špehovaných), budou vyrozuměny, že při vyšetřování, vedeném odborem organizované kriminality, mají postavení svědka,“ řekl Bodnar. „Na těchto osobách bude záležet, zda podniknou nějaké další kroky a zda veřejně oznámí, že vyrozumění dostaly,“ dodal.

Vyšetřování ohledně špehování pomocí programu Pegasus, vyvinutého v Izraeli a zakoupeného za předchozí polské vlády konzervativní strany Právo a spravedlnost (PiS), je teprve na počátku, dodala Gazeta Wyborcza. Pegasus byl podle nynější vlády používán nejen proti odpůrcům PiS, ale posloužil i ke špehování některých politiků vládní strany.

Vyrozumění z prokuratury již dostal podnikatel a mediální expert spjatý se stranou Občanská platforma nynějšího polského premiéra Andrzej Dlugosz. Serveru Onet řekl, že nečeká, že by vyšetřování dokázalo odhalit skutečné důvody, proč jej někdo špehoval, ani nečeká, že nakonec bude někdo potrestán. Za jediný problém pokládá, že všechna data, které Pegasus stáhl z jeho mobilu, nejspíše skončila v Izraeli, který by je podle Dlugosze mohl použít k vybudování falešné identity svého agenta. „Cestuji hodně po světě a najednou se může ukázat, že cestuje ještě někdo se stejným jménem, ale úplně jiným cílem,“ řekl.

O tom, že jedna z polských zvláštních služeb špehovala Dlugosze, psala Gazeta Wyborcza v roce 2022, kdy prozkoumání Dlugoszova mobilu ve specializované laboratoři v Berlíně odhalilo, že Pegasus do mobilu pronikl v 61 případech a stáhl dva GB dat. Dlugosz tehdy podal oznámení na prokuratuře, která ale nic nepodnikla, stejně jako soud, a to až do voleb loni v říjnu, ve kterých PiS přišla o moc.

Záminkou k Dlugoszově odposlouchávání mohla být privatizace jedné státní firmy, ale podnikal je přesvědčen, že jej špehovali spíše kvůli tomu, že radil opozičním politikům, jak vést volební kampaň. (ČTK)