Na Lampedusu v noci doplulo 333 migrantů, úřady organizují jejich přesuny

Na italský ostrov Lampedusa, který je častým cílem migrantů mířících na lodích ze severní Afriky do Evropy, dnes v noci dorazilo 333 migrantů na sedmi člunech. O den dříve na ostrov připlulo 670 migrantů na 16 plavidlech, informovala dnes agentura ANSA. Italské úřady organizují jejich přesuny do jiných částí země.

Na palubě dvanáctimetrové lodi, která v noci dorazila na pláž Guitgia, bylo 58 Bangladéšanů, Egypťanů a Pákistánců. Loď vyplula z libyjské Zuáry a po připlutí všechny cestující zadrželi policisté. Dalších šest lodí vyplulo z různých tuniských přístavů, u Lampedusy je zadržela pobřežní stráž. Byli na nich migranti z Gambie, Nigérie, Senegalu, Guineje, Mali a Pobřeží slonoviny.

Mezi migranty jsou i ženy a děti, po příjezdu všechny prohlédl lékař. V záchytném centru na Lampeduse spravovaném italským Červeným křížem je aktuálně 1263 lidí, z toho 157 nezletilých bez doprovodu. Italské úřady se snaží prchající převážet do jiných částí Itálie. Během dneška by měl vyplout trajekt s 261 migranty do Porto Empedocle na Sicílii, mezinárodní organizace pro migraci (IOM) zase zajišťuje let pro 180 lidí do Bergama na severu Itálie.

Tunisko nahradilo Libyi jako hlavní severoafrický výchozí bod pro lidi prchající před chudobou a konflikty v jiných částech Afriky a na Blízkém východě v naději na lepší život v Evropě. Zejména z města Sfax ležícího na východě země nejčastěji vyplouvají migranti, kteří přes moře míří do Itálie, konkrétně na ostrov Lampedusa. Ten je od Tuniska vzdálen asi jen 190 kilometrů. (ČTK)