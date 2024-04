Video dne: I skoro rok od premiéry stále probíhají soudní boje o film Muž, který stál v cestě

V mailových schránkách českých novinářů probíhá tichá válka. Na jedné straně stojí režisér Ivan Fíla, na druhé producent Miloslav Šmídmajer. A uprostřed film Muž, který stál v cestě, který zpracoval příběh Františka Kriegla a srpna 1968.

Film Muž, který stál v cestě po dlouholetých přípravách a právních bitkách vstoupil do kin loni v květnu. Jeho hrdinou je František Kriegel, významná postava československé politiky šedesátých let, jeden z tuzemských politiků unesených v průběhu srpnových událostí roku 1968 do Moskvy.

Byl jediným československým politikem, který se v zajetí i pod hrozbou likvidace postavil Leonidu Iljiči Brežněvovi a nepodepsal Moskevský protokol, dokument, jenž znamenal souhlas s okupací Československa. Kriegelův příběh si přečtěte zde.

Ve filmu Kriegela ztvárnil Tomáš Töpfer, nejen jeho herecký výkon ale vedl spíše k rozpačitým recenzím Muže, který stál v cestě – tu naši najdete zde.

Režisérem filmu byl Petr Nikolaev, autorem scénáře Ivan Fíla, který původně měl být také režisérem. V průběhu několika let příprav byl ale od natáčení filmu odstaven a pustil se do právního boje.

V tomto týdnu se ukončila další z těchto právních bitev, o nichž Fíla s oblibou informuje prostřednictvím hromadně rozesílaných emailů české novináře i filmovou veřejnost.

Fíla se v nové zprávě z 4. dubna raduje, že mu dorazilo „usnesení Nejvyššího soudu v Brně, který zamítl dovolání producenta Miloslava Šmídmajera ve věci jeho určovací žaloby o neexistenci mé režijní smlouvy na mém původně autorském filmu Muž, který stál v cestě. Tím byl potvrzen pravomocný rozsudek Vrchního soudu v Praze z prosince 2022. Proti usnesení Nejvyššího soudu není přípustný opravný prostředek. Verdikt je definitivní,“ píše Fíla s tím, že jeho režijní smlouva tím pádem stále platí a že paralelně s tímto rozhodnutím u tento týden u Městského soudu v Praze začalo i jednání o jeho žalobě na ochranu autorských a osobnostních práv.

Ve stejný den korigoval Fílovo vyjádření v dalším emailu i producent Šmídmajer, který je označil za nepravdivé s tím, že režisérská smlouva Fíly na (dávno vzniklý) film v platnosti nezůstává.

„Proti Ivanu Fílovi podala naše společnost v roce 2021 tzv. určovací žalobu, na jejímž základě Městský soud v Praze v roce 2021 rozhodl, že jsme v roce 2020 oprávněně a platně odstoupili od Fílovy režijní smlouvy ve věci filmu Muž, který stál v cestě. Určovací žalobu lze obecně podat pouze v situaci, kdy je zde naléhavý právní zájem. Ten tu v roce 2021 byl, protože Fílovo zpochybňování našeho odstoupení nám činilo problémy ve financování a výrobě filmu,“ píše Šmídmajer s tím, že následné Fílovo odvolání Odvolací soud zamítl v roce 2022 a Nejvyšší soud mu nyní dal za pravdu.

„Tudíž je pravda, že naše žaloba ve věci určení platnosti odstoupení od režijní smlouvy byla pravomocně zamítnuta, ale zcela jistě není pravda, že by toto rozhodnutí znamenalo, že Fílova režijní smlouva stále platí, jak již druhým rokem lživě šíří Ivan Fíla,“ dodává Šmídmajer. O kauze jsme psali také zde.