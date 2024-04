Severovýchod USA zasáhlo silné sněžení, statisíce odběratelů byly bez proudu

Až půl metru sněhu napadlo za poslední dva dny na severovýchodě Spojených států, který zasáhla silná jarní bouře. Ve státech od New Yorku po Maine kvůli ní bylo ve čtvrtek večer bez elektřiny asi 600 000 domácností a podniků, píše deník The Washington Post. Agentura AP v souvislosti s bouří informuje o úmrtí dvou lidí.

Problémy na severovýchodě uzavírají týden, v němž rozsáhlý bouřkový systém působil potíže napříč USA. Minulý víkend přinesl silné srážky a záplavy v Kalifornii, následně se přesouval přes centrální část země, kde jej provázela tornáda a kde úřady s bouří spojují nejméně tři úmrtí. V částech Michiganu a Wisconsinu mezitím komplikovalo život silné sněžení.

Na severovýchodě začalo sněžit ve středu a na dvou stanicích ve státě Vermont evidovali ve čtvrtek přes 50 centimetrů nového sněhu. Sněžení se při tom ve výše položených oblastech očekávalo i dnes. Bouři doprovází také vydatný déšť a silný vítr.

Extrémní počasí lámalo stromy a shazovalo elektrické vedení. V jistém momentě bylo v regionu skoro 700 000 zákazníků bez elektřiny, ukazoval web poweroutage.us, který shromažďuje údaje o výpadcích proudu. Nejvíce postižené při tom byly státy New Hampshire a Maine.

V New Hampshiru podle hasičů ve čtvrtek zemřela jedna žena a další utrpěla vážná zranění při požáru, který vypukl poté, co pád stromu zasáhl venkovní nádrže s plynem. V městečku Armonk severně od New Yorku zase pád stromu zabil ženu v autě, uvedla místní policie. (ČTK)