Koalice Spolu zahájila kampaň do eurovoleb. „Bojujeme o charakter státu a demokracie,“ řekl Fiala

Premiér Petr Fiala zahájil kampaň koalice Spolu do eurovoleb. „Zvolili jsme k tomu symbolicky pražský Činoherní klub, kde bylo v roce 1989 založeno Občanské fórum“, řekl Fiala.

„Jako koalice Spolu jdeme do voleb s tím, že je jdeme vyhrát, bojujeme o charakter státu a demokracie, bojujeme s populisty, kteří ráno i večer říkají něco jiného. A druhý souboj, který vedeme, je o podobu Evropského parlamentu,“ řekl Fiala s tím, že „v těchto volbách (do EP) zpravidla nevítězí vládní strany, říká se jim volby druhého řádu, ale my chceme toto pravidlo zlomit“.

Fiala potvrdil, ze Spolu chce obhájit osm mandátů.

Podle lídra kandidátky Alexandra Vondry (ODS) budou eurovolby střetem mezi demokratickými stranami a stranami jednoho muže, ať už je to Babiš, nebo Okamura.

Podle Vondry je bezpečnost Česka i celé Evropy kvůli ruské válce na Ukrajině v největším ohrožení od druhé světové války.

„Proto je naším mottem bezpečná Evropa, silnější Česko. Nechceme se voleb jen zúčastnit, chceme je vyhrát. Naším hlavním soupeřem je hnutí ANO,“ řekl Vondra.

Vondra přiznal, že třeba s lídrem TOP 09 a trojkou na společné kandidátce Luďkem Niedermayerem se neshodne na všech tématech, koalice se ale podle něj umí dohodnout.

Deštník pro konzervativce

„Spolu je deštníkem pro konzervativce, ekonomické liberály a křesťanské demokraty,“ uzavřel svůj projev Vondra.

Stávající europoslankyně a dvojka kandidátky Veronika Vrecionová (ODS) zdůraznila důležitost ochrany životního prostředí. „Ochrana životního prostředí má být jedním z pilířů světové politiky, ale nemůže být jediným,“ řekla s tím, že je třeba věnovat se i posílení ekonomiky.

„Green Deal nezrušíme, ale chceme ho korigovat,“ komentoval Vondra. Legislativa k Zelené dohodě je nicméně již přijata, na změnách by se museli shodnout členské země a europoslanci.

„Součástí Zelené dohody se stalo tolik věci, v řadě z nich je ještě manévrovací prostor,“ podotkl k tomu Niedermayer s tím, že ale například klimatické cíle EU jsou už daně zákonem.

Evropa zaspala

„Není nadsázkou říct, že Evropa a s ní i naše země trochu zaspaly v transformaci ekonomiky. Naší ambicí nesmí být nic jiného než vrátit evropskou ekonomiku do první ligy a Česká republika na tom musí mít prospěch,“ upozornil Luděk Niedermayer (TOP 09), trojka na kandidátce Spolu a stávající europoslanec.

Klíčové je podle něj vytvoření stabilního prostředí pro firmy a ekonomiku celé EU, včetně jednodušších pravidel a méně byrokratického aparátu.

Fiala na zahájení kampaně také odmítl spekulace, že by usiloval o vysokou funkci v unijních institucích. „V žádném případě nemíním opustit rozdělanou práci. Chci patřit k premiérům, kteří dokončí celý mandát. Nemám v úmyslu odejít někam do Evropy,” řekl předseda ODS.

Ocenil také vyjednání první verze migračního paktu, za což ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) kritizují Vondra či další člen kandidátky Spolu Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL). Ten své výhrady popsal i v aktuálním rozhovoru s Deníkem N.