Prezident Pavel považuje Rwandu za perspektivního partnera s rostoucí ekonomikou

Prezident Petr Pavel se během nadcházející návštěvy Rwandy bude kromě připomínky 30. výročí genocidy věnovat i spolupráci obou zemí a setká se s Čechy, kteří tam působí.

Před odletem zmínil například humanitární organizaci provozující chráněnou dílu pro postižené ženy.

Novinářům na kbelském letišti řekl, že Rwandu považuje za perspektivního partnera, který patří ke stabilnějším africkým zemím s nízkou mírou korupce a rostoucí ekonomikou.

„Věřím, že moje návštěva přinese nejenom České republice, ale i našemu byznysu nové příležitosti,“ uvedl český prezident.

Hlavním cílem cesty je připomínka 30. výročí genocidy, při níž zemřelo přes 800 000 lidí – příslušníků menšinového kmene Tutsiů i umírněných Hutuů, většinového etnika. Pavel dnes řekl, že do Rwandy ho doprovodí někdejší představitel ČR při OSN Karel Kovanda, který tehdy podle prezidenta sehrál významnou roli v uznání násilností z roku 1994 za genocidu.

Česko se tehdy snažilo v Radě bezpečnosti OSN prosadit aktivnější postoj mezinárodního společenství. To však nezasáhlo a jeho představitelé, stejně jako někteří západní politici později přiznali selhání. Na vyšetření zločinů ustavila Rada bezpečnosti OSN Mezinárodní tribunál pro Rwandu (ICTR), který začal fungovat v roce 1997. Před tribunálem stanuli hlavně vysoce postavení představitelé režimu. Soud, který skončil v prosinci 2015, oficiálně uznal, že se jednalo o genocidu proti Tutsiům.

Rwandská genocida bývá označována za poslední genocidu ve 20. století, nejrychlejší genocidu vůbec či za nejhrůznější násilný čin co do počtu mrtvých po dnech. Vypukla z 6. na 7. dubna 1994 a skončila 18. července 1994. Hutuští extremisté za 100 dní zmasakrovali na 800 000 menšinových Tutsiů a umírněných Hutuů, asi 2,7 milionu lidí muselo uprchnout ze svých domovů a na 1,6 milionu se uchýlilo do zahraničí. Zabito bylo podle odhadů na 20 procent obyvatel země a asi 70 procent rwandských Tutsiů.

Pavel bude během návštěvy jednat se rwandským prezidentem Paulem Kagamem i některými evropskými politiky, kteří se stejně jako on zúčastní připomínky genocidy. Prezident se setká také se zástupci českých firem či institucí působících v této čtrnáctimilionové zemi. Češi jsou ve Rwandě aktivní například v oblasti satelitních technologií a zdravotnictví. Další možnosti spatřují firmy například v obranném a bezpečnostním sektoru, zemědělství či těžbě. „Rwanda je pro nás perspektivní partner, je to jeden ze stabilnějších států Afriky, s nízkou mírou korupce a rostoucí ekonomikou,“ uvedl před odletem Pavel. (ČTK)