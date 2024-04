NS potvrdil ženě 12 let vězení za vraždu v Praze, původně dostala podmínku

Nejvyšší soud (NS) odmítl dovolání Marie Čakurdové, která v říjnu 2022 v Praze 8 bodla a usmrtila spolubydlícího. Pražské soudy měly na kauzu rozdílný náhled. Městský soud ženu nejprve potrestal podmínkou za zabití. Vrchní soud ale Čakurdové uložil 12 let vězení za vraždu.

NS verdikt potvrdil, rozhodoval bez veřejného jednání. Výsledek ČTK sdělila bez dalších podrobností mluvčí soudu Gabriela Tomíčková. Plné odůvodnění zatím není dostupné.

Žena se k činu už dříve přiznala, popírala však to, že se na něj připravovala. Šlo prý o reakci ze strachu a rozrušení. Městský soud zohlednil skutečnost, že napadený muž byl dvakrát v minulosti trestán za násilnou trestnou činnost, užíval drogy a dříve byl také z bytu vykázán.

„Žena se proti poškozenému jednou ohnala nožem a způsobila mu zranění, kterým podlehl. Byla ale také jediná z bytu, která volala záchranku a snažila se muži pomoct. Dospěli jsme proto k závěru, že to nebyla vražda. Vrchní soud to ale viděl jinak a dal jí 12 let,“ řekl v rozhovoru pro Deník N soudce Kamil Kydalka, jenž se případem zabýval u městského soudu a z justice poté odešel do důchodu.

Potyčka se smrtícím následkem se stala v Libni. Dvaadvacetiletá Čakurdová podle verdiktu vyvolala hádku s třiatřicetiletým partnerem své sestřenice. Muži dala podle rozsudku pohlavek, on jí facku vrátil.

Ve chvíli, kdy se do konfliktu zapojil i tehdejší přítel Čakurdové, využila dívka situace a bodla svého protivníka velkým kuchyňským nožem. Zasáhla játra, plicní žílu i srdce. Přivolaní záchranáři muži nemohli pomoct. V bytě v té době byly i tři malé děti.

Pražský městský soud ženě uvěřil, že nešlo o záměr a v incidentu sehrála roli jistá dávka rozrušení. Podle předsedy odvolacího senátu Jiřího Lněničky však nelze čin kvalifikovat jen jako zabití. Upozornil na to, že si Čakurdová nůž připravila a že konflikt vyvolala. (ČTK)