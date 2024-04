Ukrajina potřebuje stovky malých elektráren, řekl šéf Ukrenerha

Ukrajina kvůli ochraně před ruskými útoky na energetickou infrastrukturu potřebuje postavit stovky malých elektráren, řekl šéf energetické společnosti Ukrenerho Volodymyr Kudryckyj podle ruskojazyčného serveru BBC.

„Nyní je výroba elektrické energie soustředěna doslova na několika málo místech ve velkých tepelných a vodních elektrárnách, takže jejich poškození při masivním ostřelování Rusy vede k vážným problémům s dodávkami elektřiny,“ řekl Kudryckyj.

Rusko při sérii útoků v uplynulých týdnech zasáhlo velké ukrajinské tepelné a vodní elektrárny, včetně Dněperské vodní elektrárny v Záporoží, která je největší na Ukrajině. Útočilo i na výrobny energie v centrálních a západních částech země.

Kudryckyj podle BBC řekl, že většina elektráren byla postavena v 60. a 70. letech minulého století a po ruských útocích bude velmi těžké je opravit. „Jediným způsobem, jak zabezpečit energetickou soustavu před masivním raketovým terorem, je decentralizace výrobních kapacit,“ uvedl šéf Ukrenerha. Na Ukrajině by místo 15 nebo 20 velkých elektráren měly podle něho vzniknout stovky malých elektráren s výkonem od pěti do 30 megawattů. Díky tomu by byla Ukrajina odolnější vůči následkům ruských útoků.

Rusko v posledních týdnech zesílilo útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, nejpoškozenější jsou podle BBC energetické objekty v Charkově. Ve čtvrtek společnost Ukrenerho informovala, že v důsledku ruského ostřelování je 350 000 odběrných míst bez dodávek elektřiny a že bude nutné dodávky omezovat. Kvůli nedostatku energie vedení města začátkem minulého týdne oznámilo, že předčasně končí topná sezona. (ČTK)