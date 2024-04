Nezávislá organizace No Labels nenasadí do prezidentských voleb USA svého kandidáta

Americké centristické politické uskupení No Labels, které se snažilo prosadit třetího, kompromisního kandidáta na prezidenta USA, nevytvoří jednotnou kandidátku. Oznámila to jeho zakladatelka Nancy Jacobson.

No Labels vycházelo z průzkumů, podle kterých si většina amerických voličů nepřeje ani Joea Bidena, ani Donalda Trumpa. Chtělo dosadit třetího kandidáta, na kterém by se lidé shodli. Toho se jim ale nepodařilo sehnat ani přesvědčit. Mezi zamýšlenými byli například senátor Joe Manchin či bývalý guvernér New Jersey Chris Christie či zástupce guvernéra Georgie Geoff Duncan. Všichni ale odmítli. (WSJ, Politico)