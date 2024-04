Soud vrátil Trumpovi podklady ke kauci, aby je opravil

Newyorský soud vrátil Donaldu Trumpovi dokumenty předložené ke kauci 175 milionů dolarů, kterou složil, aby se mohl odvolat proti rozsudku zaplatit 454 milionů dolarů. Soud po exprezidentovi USA žádá, aby dodal některé údaje.

V elektronickém systému podání Nejvyššího soudu státu New York se ve středu objevila zpráva, že „přijetí dokladů k Trumpově kauci bylo vráceno k opravě“.

Ve vysvětlení soudu stojí: „Soud vrátil níže uvedené dokumenty z následujících důvodů: Přiložte prosím aktuální finanční výkaz a plnou moc. Dále prosím uveďte jméno zmocněnce pod řádkem pro podpis na závazku. Použijte prosím odkaz Znovu podat dokument pro Doc. No. 1707 k opětovnému podání opraveného podání.“

Trumpovi se za kauci zaručil podnikatel Don Hankey, který jej podpořil i v minulosti. Předseda představenstva a většinový akcionář společnosti Knight Specialty Insurance popsal, že dohoda o upsání dluhopisu s Trumpem byla uzavřena rychle a že Trump složil veškerou hotovost jako zástavu.

„Tohle je naše práce. Podílel jsem se na tom rád. Udělali bychom to pro kohokoli jiného,“ řekl Hankey CNN. „Byla to jednoduchá transakce a dali jsme to dohromady velmi rychle.“

Byl to Hankey, kdo se Trumpovi ozval, když se dozvěděl, že exprezident nemá na složení kauce 454 milionů dolarů. Hankův majetek časopis Forbes oceňuje na 7,4 miliardy dolarů.

Společnost Knight Specialty Insurance poskytuje úvěry na automobily kupcům automobilů se slabším úvěrovým skóre.

Trump podle Hankeyho doložil všechny peníze sám.

„Nakonec složil veškerou hotovost,“ řekl Hankey a dodal, že neví, odkud pochází 175 milionů dolarů v hotovosti, které Trump přinesl. (CNN, Newsweek)