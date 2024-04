Mezi dospívajícími přibývá pokusů o sebevraždu léky

Počet pokusů o sebevraždu léky u dětí roste. Ze statistik Toxikologického informačního střediska VFN vyplývá, že v roce 2019 bylo v Česku zaznamenáno 237 pokusů o sebevraždu předávkováním u dětí do 15 let. V roce 2023 to bylo 528.

Ve věku 16 až 19 let bylo případů ještě více se stejným stoupajícím trendem. Výrazně častěji se pokusy objevují u dívek.

„Děsíme se toho, že nám přivezou dítě se ztrátou vědomí a my nevíme, co si vzalo. Nejčastější věkovou skupinou jsou mladí lidé v pubertě, zhruba od 12 let. Čím později po užití léku se k nám pacient dostane, tím je léčba náročnější. Do první hodiny často stačí výplach žaludku,“ popisuje primář pediatrie Petr Koťátko.

„Děti si informace a návody, jak si vzít život, předávají nejen na internetu, ale i v psychiatrických léčebnách,“ popisuje adiktolog Tomáš Jandáč.

Ne všechna předávkování jsou ale pokusem o sebevraždu. „Někdy se mladý člověk předávkuje lékem, aby si ulevil od panické ataky nebo jiného problému,“ říká Koťátko.

Léky nejsou zneužívány jen k pokusům o sebevraždu, ale i k dlouhodobému užívání.

Mezi dospívajícími a dětmi jsou nejčastěji užívané běžně dostupné látky. „Dlouhodobě hrají prim alkohol, volně prodejné léky, jako je Paracetamol, a trendem je kratom, který si spousta dětí koupila do zásoby,“ říká Jandáč. Podle něj je v současnosti velmi časté takzvané polyvalentní užívání, což znamená, že pacient užívá více návykových látek najednou. Po covidu se prý situace ještě zhoršila.

Kromě léků se ale objevují stále nové nebezpečné návykové látky. „V Toxikologickém informačním centru dostáváme poslední dobou hodně dotazů na látku HHCP. Vykazuje podobné účinky jako HHC, možná i silnější, ale není zařazená na seznamu zakázaných látek,“ upozorňuje na riziko vedoucí lékařka Toxikologického informačního střediska Kateřina Kotíková.

Mezi důvody, proč tolik mladých zneužívá léky, mohou být podle odborníků například velké nároky, které jsou na dospívající a děti kladeny ze strany rodiny a společnosti, tlak sociálních sítí, škol, ale i problémy v rodině a absence otce, která může být jen psychická, ale děti zasahuje.

Závislosti si často jako první všimnou spolužáci nebo učitelé ve škole. Lékaři radí sledovat možné příznaky, jako jsou zvětšené zorničky nebo problémy s řečí.