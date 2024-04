Starosta Bělehradu navrhl přemístit Titovy ostatky do Chorvatska

Starosta Bělehradu Aleksandar Šapić řekl, že navrhne přemístit ostatky jugoslávského exprezidenta Josipa Broze Tita z mauzolea v srbské metropoli do jeho rodné vsi v Chorvatsku. Titův vnuk to označil za hanebnost.

Šapić řekl, že takzvaný Dům květin, v němž je kromě Titova hrobu také muzeum Jugoslávie, by se měl přeměnit na muzeum srbské historie. Ostatky bývalého partyzánského velitele a pozdějšího vůdce komunistické Jugoslávie by podle Šapičových představ měly být převezeny do chorvatského Kumrovce na chorvatsko-slovinském pomezí, kde se Tito v roce 1892 narodil.

„Zahájím iniciativu, aby se z Domu květin stalo muzeum srbské historie, a Josip Broz se vrátil Chorvatům do Kumrovce,“ napsal Šapić na Instagramu. Otázka Titova mauzolea by se podle něj měla vyřešit „jednou provždy“ a nově by zde měli spočinout „největší srbští velikáni“.

V příspěvku také vychvaloval Dragoljuba Mihailoviče, kontroverzního generála a velitele jednotek srbských nacionalistů za druhé světové války, v roce 1946 popraveného Titovými komunisty, mimo jiné za kolaboraci s nacisty. Samotného Tita označil za „padoucha“ nových srbských dějin.

„Je to hanebný nápad,“ řekl časopisu NIN ke snaze odstranit hrob Titův vnuk Joška Broz, který do roku 2022 stál v čele marginální Komunistické strany. Opozičně orientovaný časopis vnímá iniciativu Šapiče, člena vládnoucí Srbské pokrokové strany (SNS), jako snahu nastolit nacionalistická témata před důležitými místními volbami, které se v Bělehradě uskuteční 2. června.

Někdejší doživotní prezident komunistické Jugoslávie Tito zanechal kontroverzní stopu v dějinách jihoslovanských zemí. Jím vedený stát dokázal držet na uzdě etnické napětí, které bylo důsledkem krvavého vyřizování účtů mezi Chorvaty a Srby – a nejen jimi – za druhé světové války. Když v květnu 1980 zemřel, začalo se ale jeho životní dílo hroutit. Rozpad mnohonárodního státu v 90. letech pak doprovázely války, které si vyžádaly desetitisíce obětí.

Srbové jsou ve vztahu k Titovi tradičně rozdělení. Jejich nacionalisticky orientovaná část usiluje o revizi pohledu na antifašistické hnutí za druhé světové války a pokoušejí se Mihailovičovy takzvané četniky vydávat za srbský antifašismus. Příčí se jim také Titova vize decentralizace, která v dobách komunistické Jugoslávie připravila nejpočetnější Srby o převahu. Pozitivně není Tito převážnou většinou obyvatel vnímán ani v Chorvatsku. (ČTK)