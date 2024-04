Rusko chystá mobilizaci dalších 300 000 vojáků, tvrdí Zelenskyj

Rusko chystá mobilizaci dalších 300 000 vojáků, tvrdí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Na dotaz novinářů, kolik vojáků povolá letos do služby Ukrajina, řekl, že jich „nebude třeba půl milionu“. Konkrétní počet nesdělil.

Kreml vyjádření Zelenského o chystané mobilizaci v Rusku popřel. „Není to pravda,“ řekl mluvčí ruského prezidenta Dmitrij Peskov agenturám Interfax a TASS. Ta připomněla, že sám prezident Vladimir Putin opakovaně ujišťoval, že další mobilizace není nutná, protože neustává příliv dobrovolníků do armády.

Ruské ministerstvo obrany dnes podle agentury Reuters oznámilo, že smlouvu s armádou od začátku roku podepsalo 100 000 mužů, z toho 16 000 za posledních deset dní. Ministerstvo tvrdí, že nové rekruty motivuje odhodlání pomstít se za útok v koncertní síni na okraji ruské metropole se 144 oběťmi. K útoku se přihlásila teroristická organizace Islámský stát, ale Putin jej spojuje s Ukrajinou, jakkoli žádné důkazy pro toto nařčení nepředložil. Kyjev jakékoliv spojení s útokem odmítl.

„Mohu říci, že k 1. červnu se Rusko připravuje na mobilizaci dalších 300 000 vojáků,“ řekl Zelenskyj na společné tiskové konferenci s finským prezidentem Alexanderem Stubbem, který dnes navštívil Kyjev. Jak k této informaci Zelenskyj dospěl, agentura Interfax-Ukrajina neupřesnila.

Server Meduza v této souvislosti připomněl březnovou zprávu portálu Vjorstka, který tehdy s odvoláním na své zdroje mezi ruskými činiteli napsal, že ruské ministerstvo obrany v blízké době plánuje naverbovat do armády nejméně 300 000 lidí a poslat je bojovat proti Ukrajině. Především se to má týkat rezervistů.

Včera ukrajinský prezident podepsal zákon snižující věkovou hranici pro odvod vojáků do bojové služby z 27 na 25 let, což by mělo Ukrajině pomoci získat větší bojovou sílu.

Na Ukrajině je přibližně půl milionu mužů ve věku mezi 25 až 27 lety, ale někteří nejsou schopni služby v armádě, jiní vycestovali ze země, další jsou v záloze či mají odklad, řekla agentuře AP analytička Oksana Zabolotnaja. Odhadla, že nový zákon, který prezident podepsal, umožní zmobilizovat asi 50 000 mužů. I to však bude krok kupředu, protože průměrný věk ukrajinského vojáka se pohybuje okolo 40 let. (ČTK)